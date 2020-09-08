Зеленский рассказал, когда в Сумской области отремонтируют дороги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление дорог в Сумской области, которое происходит по программе "Большого строительства", завершится вовремя.

В регионе в этом году строится около 160 км дорог государственного значения, говорится в сообщении пресс-службы на сайте Офиса президента.

"Все эти обязательства контролируются. Глава ОГА докладывал, что успеют. С главой "Укравтодора" я ежедневно общаюсь. Они сообщают, что до конца года мы все это сделаем", – сказал Зеленский во время рабочей поездки на Сумщину.

Однако, отметил он, строительство дорог в области идет медленнее, чем в других областях. "Это связано с тем, что многие проекты были заблокированы на уровне Антимонопольного комитета", – объяснил президент.

Впрочем, по его мнению, все препятствия, которые тормозили темпы строительство дорог, будут устранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут круглосуточный весовой контроль грузовиков, чтобы избежать разрушения дорог. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник, 7 сентября.

25 августа Верховная Рада приняла получения Украиной двух кредитов от ЕС – макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро на преодоление последствий коронакризиса и 50 млн евро – на дорожные проекты.

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