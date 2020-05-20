Зеленский рассказал, как в его кортеж проник "наглый" журналист

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналиста "Радио Свободы" о предложении засекретить декларации некоторых сотрудников СБУ рассказал о случае, когда один из корреспондентов проник в его кортеж.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 20 мая. "Иван Баканов ничего не боится, все, что у него есть, он купил до политической карьеры, еще до того, как начал работать в "Студии квартал 95". Мы действительно приятели, я знаю, что такого честного...Может не хватает с точки зрения опыта, но он показал, что такого честного главы СБУ в Украине не было", – ответил президент, а после обратился к журналисту с рассказом о том, как его коллега проник в кортеж.

"Расскажу об одном случае. Скажите, есть ли в мире хотя бы одна страна, где в кортеже президента ездит журналист, прям внутри кортежа, снимая, или не снимая. Мне все равно. Есть ли хоть один президент, когда личная охрана говорит, что так нельзя, что нам делать? В мире не существует такого. Кроме наглости иначе это не назовешь. Даже такие вещи происходят. Между властью и журналистами нельзя переходить на личное и нарушать закон. Был такой случай. Что-то не сделали родители этих людей. Баланс господин Ткач нарушил", – заяви президент.

Вероятно, речь идет о журналисте проекта "Схемы" издания "Радио Свобода" Михаила Ткача.Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро. В связи с этим, там пообещали обратиться по этому поводу в НАПК.

Также Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

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