Зеленский рассказал, как помогает украинцам преодолеть кризис

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство с помощью программы дешевых кредитов 5-7-9% помогает населению преодолеть кризис.

Украинский лидер дал интервью австрийской газете Wiener Zeitung. Он рассказал, как Украина выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Президент ответил на вопрос, как Украина должна выйти из этого кризиса, пережив спад экономики.

“Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Ранее ставки по кредитам были высокие, от 20 до 25%. Теперь от 5 до 9%. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 млрд гривен”, – заявил он.

Зеленский признал, что с наступлением кризиса многие люди в Украине потеряли работу, а экспортные и импортные компании обанкротились.

"Во многих компаниях есть обязательные отпуска и сокращение заработной платы. Но, конечно, коронакризис не ограничивается Украиной, он затрагивает весь мир", – добавил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Полный карантин будет губительным для экономики. С этим соглашаются большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов. Сейчас Кабмину нужно делать максимум, чтобы восстановить работу бизнеса и обеспечить украинцев рабочими местами. А еще месяц-два жесткого карантина от вируса не спасут, только отсрочат заражение, добавляет аналитик Максим Пархоменко.