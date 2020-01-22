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22 января • обновлено в 16:50
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Зеленский провел первую встречу в Давосе: появилось фото

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Президент Украины Владимир Зеленский на территории Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с главой правления компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во время встречи Макленнан напомнил, что его компания вложила в аграрный сектор Украины более $500 млн, и отметил, что "высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами в стране".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Новости
В Давосе проходит экономический форум: с кем встретится Зеленский. Все подробности

Владимир Зеленский во время встречи отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа. По его словам, она станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине. Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники", – заявил глава государства.

Также Владимир Зеленский рассказал о ходе реформы железнодорожного сообщения. Активная реформы государственной "Укрзалізниці" станет одним из показателей того, что Украины двигается к прозрачности в этой области, подчеркнул президент Украины. Он также напомнил, что в конце 2019 года правительство одобрило запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты.

В дальнейшем агропромышленный сектор Украины ожидает новые инвестиции от компании Cargill, заверили бизнесменов во время встречи. Украина хочет бороться за каждого инвестора, акцентировал Зеленский.

"Особенно мы ценим инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличение инвестиций и готовим новые программы ", – заверил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

  • Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

  • В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января. Главной темой встречи была: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

  • Всемирный экономический форум-2019 продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

  • Напомним, в 2019 году бывший кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко жестко оконфузился в Давосе – он набрал бесплатных шапок, которые распространялись на улице.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Экономический форум в Давосе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария Давос
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Гоша Злой
Гоша Злой
уровень преза)) Сargill...
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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