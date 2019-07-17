Зеленский провел новые кадровые изменения: кто попал в Антикоррупционный совет

Президент Украины Владимир Зеленский включил в Национальний совет по вопросам антикоррупционной политики главу Таможенной службы Максима Нефедова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом сказано в указе №523, который опубликован на сайте президента. Документ вступает в силу с момента опубликования.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Баканова Ивана Геннадьевича - первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Утвердить в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Нефьодова Максима Евгеньевича - Председателя Государственной таможенной службы Украины", - говорится в указе.

Владимир Зеленский изменил состав Антикоррупционного совета

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул Зеленскому циничные требования по Донбассу. Он заявил, что Кремль ожидает от Киева, что "недавние заверения о готовности полностью выполнять Минские договоренности оформятся в практическую политику после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!