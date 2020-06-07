Данилюк заявил, что Зеленский провалит свою миссию и объяснил почему

Татьяна Гайжевская Экономика 18:09, 7.06.2020 Обновлено: 18:13, 7.06.2020

Экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет понимания экономических вопросов.

"Но с такой кадровой политикой он гарантированно провалит свою миссию". Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV высказал экс-министр финасов, бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

В этом контексте он напомнил о скандале с "пленками" экс-премьера Алексея Гончарука.

"Проблема была тогда - когда мы ссылаемся на пленки, записанные в кабинете премьера, – что и премьер не имел экономического понимания. Мало того – он не имел экономического образования, он не имел понимания, как экономика работает", – заметил Данилюк.

Владимир Зеленский

По его мнению, президент Зеленский решил, что он один отвечает за все в стране, в том числе за назначение членов правительства. Кандидатуры министров выбираются по множеству параметров, но, "к сожалению, профессионализма среди этих параметров нет", – заявил он.

"Если все сконцентрировать на себе с такой слабой кадровой политикой - это рецепт катастрофы", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июня на заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.

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Экономика

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