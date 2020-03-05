Зеленский проинспектировал строительство первой бетонной дороги в Украине

Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.

В частности, глава государства осмотрел участок трассы в пределах Кобеляцкого района на Полтавщине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Дорога имеет статус национальной. Она отходит от международной трассы М03/Е40 Киев – Полтава – Харьков и соединяет столицу и Днепр с Запорожьем.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков сообщил, что строительство части дорожного полотна на Полтавщине идет по плану.

В то же время Зеленский отметил необходимость до начала зимы этого года завершить строительство всей дороги, включая 29 км полотна в Днепропетровской области.

"Мы договаривались, что в 2020 году мы эту историю закончим. Вся дорога – это не только Полтавская область. Дорогу нужно завершить. Это – амбициозный план", – сказал президент.

Строительные работы осуществляются в рамках государственного инвестиционного проекта по бюджетной программе. Дорогу делают по новой технологии – из бетона и планируют расширить до четырех полос.

Кроме того, в области возобновлено строительство мостового перехода через реку Ворскла в районе города Кобеляки. Уже установлены береговые опоры и сейчас продолжается строительство промежуточных опор моста. Длина переправы – 145,3 метра. Ее строительство планируют завершить в 2020 году.

Всего на Полтавщине появится более 95 км нового асфальтового покрытия. В частности, предусмотрен капитальный ремонт 33,2 км дорог и текущий ремонт 61,8 км автодорог.

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине Офис президента

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!