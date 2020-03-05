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5 марта • обновлено в 14:42
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Зеленский проинспектировал строительство первой бетонной дороги в Украине

9.5т
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Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.

В частности, глава государства осмотрел участок трассы в пределах Кобеляцкого района на Полтавщине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Дорога имеет статус национальной. Она отходит от международной трассы М03/Е40 Киев – Полтава – Харьков и соединяет столицу и Днепр с Запорожьем.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков сообщил, что строительство части дорожного полотна на Полтавщине идет по плану.

В то же время Зеленский отметил необходимость до начала зимы этого года завершить строительство всей дороги, включая 29 км полотна в Днепропетровской области.

"Мы договаривались, что в 2020 году мы эту историю закончим. Вся дорога – это не только Полтавская область. Дорогу нужно завершить. Это – амбициозный план", – сказал президент.

Строительные работы осуществляются в рамках государственного инвестиционного проекта по бюджетной программе. Дорогу делают по новой технологии – из бетона и планируют расширить до четырех полос.

Кроме того, в области возобновлено строительство мостового перехода через реку Ворскла в районе города Кобеляки. Уже установлены береговые опоры и сейчас продолжается строительство промежуточных опор моста. Длина переправы – 145,3 метра. Ее строительство планируют завершить в 2020 году.

Всего на Полтавщине появится более 95 км нового асфальтового покрытия. В частности, предусмотрен капитальный ремонт 33,2 км дорог и текущий ремонт 61,8 км автодорог.

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине

Офис президента

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

  • В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

  • Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

  • Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Дороги в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Респект! Порохоботы не дают работать, а потом все на Зеленского свалят...
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Строительство двухполосной бетонки это "амбітний план"???? Какой идиот вообще придумал строить бетонку на две полосы???? Две полосы по мировым стандартам это проселочная дорога!!!!! 95 квартал просто зажигает.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Panchenko Anatoliy, потом расширят до 4..ты читать умеешь?
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Panchenko Anatoliy, 2 полосы в каждую сторону, идиотина
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Ну да, это же проблема №1 для ВСЕЯ Украины. Кажется где-то еще мост строится. На его месте будучи, лучше бы съездить на Монетный Двор (он же где то тут в Киеве, на Троещине, что ли), проверить, как там, не закончилась ли бумага.
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