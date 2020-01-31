Зеленский призвал США добывать нефть и газ в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес добывать газ и нефть в Украине.

Глава государства также ожидает участия компаний из Соединенных Штатов в конкурсе на разработку шельфа Черного моря. Об этом свидетельствует заявление Зеленского на брифинге по итогам встречи с Государственным секретарем США Майком Помпео.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – резюмировал Зеленский.

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Глава государства также подчеркнул, что США остаются ключевым союзником Украны. В частности, объем поддержки со стороны Вашингтона в этом году составит 700 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес добывать природный газ и нефть в Украине

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Позже в "Нафтогазе" отметили, что Российская Федерация и ее крупнейшая газодобывающая компания "Газпром" спонсируют группы влияния, которые блокируют деятельность по добыче газа в Украине.

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