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31 января • обновлено в 15:04
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Зеленский призвал США добывать нефть и газ в Украине

1.4т
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Президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес добывать газ и нефть в Украине.

Глава государства также ожидает участия компаний из Соединенных Штатов в конкурсе на разработку шельфа Черного моря. Об этом свидетельствует заявление Зеленского на брифинге по итогам встречи с Государственным секретарем США Майком Помпео.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – резюмировал Зеленский.

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Глава государства также подчеркнул, что США остаются ключевым союзником Украны. В частности, объем поддержки со стороны Вашингтона в этом году составит 700 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес добывать природный газ и нефть в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес добывать природный газ и нефть в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Владимир Зеленский
Теги
газ нефть
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Офицеру ВСУ, который в Фейсбуке покритиковал Зеленского объявили выговор за нарушение субординации. Потому что сначала он должен был покритиковать командира части, потом - министра обороны и только потом - верховного главнокомандующего.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
постмайданная Украина: ВОЗ оценила медсистему Украины ____ В Украине достаточно больниц, специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом в случае его появления, считают в организации.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ипануты, какое дело вам до российско-европейского газопровода?
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