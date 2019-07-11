Зеленский принял кардинальное решение в борьбе с вырубкой леса: указ подписан

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 ноября ввести обязательный электронный учёт древесины, а также разработать законопроект о порядке ее реализации на конкурсной основе.

Согласно информации на сайте президента, указ о противодействии незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины Зеленский подписал во вторник, 9 июля.

Согласно указу, Кабинету министров Украины поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Лесной кодекс Украины в части предоставления полномочий правительству об утверждении порядка реализации древесины на конкурсной основе и введении Единой государственной системы электронного учета древесины. Она даст возможность контроля и отслеживания оборота древесины на рынке с момента ее заготовки до факта реализации.

Отмечается, что Кабмин должен разработать законопроект об уголовной и административной ответственности за оборот древесины без внесения сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины.

Зеленский подписал указ о борьбе с вырубкой лесов

До 1 ноября 2019 года правительство должно внедрить электронный учет древесины государственными предприятиями, входящими в сферу управления Министерства обороны Украины, и обеспечить обнародование ежемесячных отчетов о состоянии внедрения и функционирования системы электронного учета древесины на этих госпредприятиях.

Правительство также должно усилить борьбу с незаконными вырубками у постоянных лесопользователей, которые находятся в коммунальной форме собственности.

Областным государственным администрациям, Киевской городской госадминистрации поручено активизировать работу по борьбе с незаконными рубками и нерациональным использованием лесов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук убежден, что мораторий на экспорт леса-кругляка неэффективен и должен быть пересмотрен.

6 сентября 2018 года Верховная Рада поддержала законопроект №5495, который ужесточает наказание за контрабанду леса.

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