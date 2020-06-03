Зеленский позвонил главе Укрэксимбанка после жалоб бизнеса. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру после того, как бизнесмены из Хмельницкой области пожаловались на трудности с реструктуризацией кредитов.

Встречу транслировали на странице Офиса президента в Facebook. Присутствующие там предприниматели пожаловались, что уже в течение месяца не могут реструктуризировать кредит, взятый в банке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После первого телефонного разговора членов делегации президента с Мецгером, тот заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницке Татьяна Лундышева, однако этот ответ не устроил бизнесменов. После этого Зеленский лично позвонил председателю Укрэксимбанка.

"Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что люди пожаловались также на невозможность получения кредитов в банке.

"...У вас нет решения в банковской системе, вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и скомуницируетесь с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке в ближайшее время снизится до 10%.

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