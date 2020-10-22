Зеленский сказал, что поможет закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что закончить войну на Донбассе поможет введение свободной экономической зоны на неоккупированной части.

Такое заявление он сделал в интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам, передает пресс-служба Офиса президента.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", – отметил Зеленский

По его словам, главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Режим" тишины "работает. И там сегодня уже большая территория безопасна", – сказал он.

Зеленский напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в 2019 году. По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал – инвестиции в Украину, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.

Президент пояснил, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет этого делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторым вопросом для общего опроса в день выборов, 25 октября, будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

Впоследствии руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, в чем суть вопроса Зеленского.

Эксперты же считают, что идея президента с Донбассом не сработает.

Впоследствии советник президента Олег Устенко добавил, что в ОПУ уже давно начали рассматривать варианты создания свободной экономической зоны на подконтрольных территориях Донбасса.