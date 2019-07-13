Зеленский пошел на уступки пенсионерам Донбасса: в Кабмине назвали риски

Решение президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки пенсионерам с оккупированных территорий Донбасса несет в себе серьезные риски.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

На сегодняшний день жители ОРДЛО, чтобы получить украинскую пенсию, должны пересекать линию разграничения раз в два месяца. Грымчак прокомментировал намерение президента увеличить этот срок до года.

"Хочу сказать, почему было введено два месяца пребывания на оккупированных территориях. Это более-менее понятный срок, потому что пенсионеры умирают. Чтобы человек не пропал, выехав на оккупированную территорию. Мы выдаем людям деньги, которые они заработали, они имеют право их получать – нет вопросов. Но представьте себе – человек взял карточку и выехал на год. Риск вывести довольно значительные суммы. Риск того, что человек пропадет, а боевики наладят бизнес на том, чтобы отнимать деньги у пенсионеров", – объяснил замминистра.

"Можно обсудить такую идею, но учитывая риски, которые были… Ведь не для того было на два месяца введено, чтобы кому-то создать трудности. Исходили из разумных причин, почему именно два месяца – ни больше, ни меньше", – добавил он.

bizresurs.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховный суд Украины разрешил признавать документы, выданные т.н. "властями Л/ДНР" на Донбассе, при назначении пенсий. Он пришел к выводу, что это необходимо для защиты прав жителей неподконтрольных Украине территорий.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты Украины, заявлял, что хочет начать выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях Донбасса.

в Кремле заявляли о готовности выплачивать пенсии жителям оккупированных районов Донбасса, получившим российский паспорт, но лишь в том случае, если они зарегистрируются на территории РФ.

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