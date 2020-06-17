Зеленский поручил повысить медикам зарплаты: когда и на сколько

С 1 сентября медикам в Украине должны повысить заработную плату. Для этого из бюджета будут выделять более 2 млрд гривен ежемесячно.

Такое поручение дал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ. Глава государства отметил, что повышение зарплаты получат врачи, медсестры и санитары, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медпомощь).

Такая прибавка к зарплате будет действовать до того момента, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

Согласно плану врачам повысят зарплаты до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Так, по прогнозам правительства, зарплата врача-хирурга повыситься до 10,5 тысяч гривен, средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч гривен, а младшего – приблизится к 6 тысячам гривен.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные... Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему не все медики в Украине получат тройную зарплату.