Зеленский поручил открыть продуктовые рынки

Президент Владимир Зеленский поручил правительству открыть рынки, работа которых была приостановлена из-за введенного карантина во время эпидемии COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 27 апреля.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и четкие санкци за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Как заметил Шмыгаль, это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать при соблюдении жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы. За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.

В то же время на совещании отметили, что украинцы ответственно относятся к карантину – на католическую и православную Пасху, а также в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.

Как сообщал OBOZREVATEL, с самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.