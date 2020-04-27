Зеленский поручил открыть продуктовые рынки

Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

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Рассмотрение этого вопроса на заседании правительства одобрил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 27 апреля.

Как стало известно, речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность работы малым фермерам.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки уже до конца этой недели.

В то же время на совещании стало понятно, что украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.

Как сообщал OBOZREVATEL, с самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

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