Зеленский поручил Кабмину разобраться с несправедливыми пенсиями семьям погибших на Донбассе воинов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Глава государства дал соответствующее поручение во время совещания с представителями Кабинета Министров. О проблеме маленьких пенсий Зеленский услышал от воинов АТО/ООС во время встреч в разных регионах.

"Есть несправедливость из-за того, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", – отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы АТО из Тернопольщины, которые были мобилизованы в 2014 и 2015 годах, до сих пор не могут добиться, чтобы их службу засчитали в страховой стаж.