Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что многие украинцы, которые вернулись из заработков из-за COVID-19, захотят остаться в стране.

С таким заявлением он выступил в пятницу, 17 апреля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", пообещав, что государство будет поддерживать их.

"Давайте посмотрим на тех людей, которые из-за коронавируса вернулись в Украину из Польши, Румынии, Беларуси, России и других стран, где они работали. Они приехали, это хорошие рабочие руки, люди сообразительные, крепкие...

Они сейчас приехали, мы предложим им такие программы, включая ипотечные программы, на которые они смогут сразу открыть свой средний или маленький бизнес", – заявил президент.

Владимир Зеленский скриншот из видео

Он также пообещал помощь бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных ограничений.

"Отдельно правительство уже почти разработало обширную программу поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее нуждающихся, и тех, кто пострадает от коронавируса, а также от экономического кризиса.

На эту поддержку разработана программа: там и упрощение налогового давления, и кредитные каникулы. Например, у нас была программа "5-7-9" для малого и среднего бизнеса, который может получить кредиты под пять, семь и девять процентов. Поставили новую задачу: на следующей неделе покажут ответ – будет 3% точно", – сказал глава государства.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.