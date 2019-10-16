Зеленский рассказал о важном шаге для возвращения "денег Януковича"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Латвией в вопросе возвращения арестованных в этой стране средств бывших украинских чиновников.

Накануне Латвийский суд принял решение о конфискации 30 млн долларов, которые связывают с экс-чиновниками.

Эти средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

"Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", – добавили в ГПУ.

На чьем именно счету были эти деньги, в ГПУ не сказали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Латвией в вопросе возвращения арестованных средств бывших украинских чиновников

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL:

Беглый экс-президент Виктор Януковича и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов Януковича и приближенных к нему лиц.

В феврале 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,5 млрд гривен от специальной конфискации средств преступной организации беглого экс-президента.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал