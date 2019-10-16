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16 октября • обновлено в 13:15
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Зеленский рассказал о важном шаге для возвращения "денег Януковича"

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Латвией в вопросе возвращения арестованных в этой стране средств бывших украинских чиновников.

Накануне Латвийский суд принял решение о конфискации 30 млн долларов, которые связывают с экс-чиновниками.

Эти средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

"Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", – добавили в ГПУ.

На чьем именно счету были эти деньги, в ГПУ не сказали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Латвией в вопросе возвращения арестованных средств бывших украинских чиновников

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Латвией в вопросе возвращения арестованных средств бывших украинских чиновников

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