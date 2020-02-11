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11 февраля • обновлено в 13:57
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Зеленский пообещал резко снизить ставки по ипотеке

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в сентябре реально добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – сообщил Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, удешевление ипотеки – одна из двух основных задач для развития сильного среднего класса в Украине и возвращению "заробитчан".

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Глава государства добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное украинцами за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше – чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", – резюмировал Зеленский.

Удешевление ипотеки – одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса

Удешевление ипотеки – одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.

Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.

Понижение учетной ставки может привести к:

  • снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

  • удешевлению кредитов;

  • удешевлению депозитов;

  • росту цен;

  • повышению динамики роста экономики.

    Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.

    Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.

    Понижение учетной ставки может привести к:

  • снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

  • удешевлению кредитов;

  • удешевлению депозитов;

  • росту цен;

  • повышению динамики роста экономики.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Кредитование в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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