Зеленский пообещал резко снизить ставки по ипотеке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в сентябре реально добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – сообщил Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, удешевление ипотеки – одна из двух основных задач для развития сильного среднего класса в Украине и возвращению "заробитчан".

Глава государства добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное украинцами за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше – чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", – резюмировал Зеленский.

Удешевление ипотеки – одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.

Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.

Понижение учетной ставки может привести к:

снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

удешевлению кредитов;

удешевлению депозитов;

росту цен;

повышению динамики роста экономики. Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года. Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу. Понижение учетной ставки может привести к:

снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

удешевлению кредитов;

удешевлению депозитов;

росту цен;

повышению динамики роста экономики.

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