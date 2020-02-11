Зеленский пообещал резко снизить ставки по ипотеке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в сентябре реально добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.
"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – сообщил Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, удешевление ипотеки – одна из двух основных задач для развития сильного среднего класса в Украине и возвращению "заробитчан".
Глава государства добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное украинцами за рубежом.
"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше – чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", – резюмировал Зеленский.
Удешевление ипотеки – одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.
Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.
Понижение учетной ставки может привести к:
снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);
удешевлению кредитов;
удешевлению депозитов;
росту цен;
повышению динамики роста экономики.
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.
Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.
Понижение учетной ставки может привести к:
снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);
удешевлению кредитов;
удешевлению депозитов;
росту цен;
повышению динамики роста экономики.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Кредитование в Украине" на OBOZREVATEL.