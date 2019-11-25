Продажа земли иностранцам: Зеленский пообещал украинцам референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о продаже украинской земли иностранным лицам и компаниям будет принято только в случае согласия на это народа, которое будет получено на референдуме.

Своей позицией глава государства поделился в интервью "Откровенно с президентом", которое в понедельник, 25 ноября, опубликовала его пресс-служба (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Гордимся, что приняли закон в первом чтении. Проголосовали за рынок земли. Это говорит о том, что каждый украинец станет собственником своей земли. Как и обещали перед вторым чтением, мы внесем изменения касательно продажи земли иностранцам. О том, что она будет возможна только после решения референдума. Референдум – это еще одно наше обещание. Мы же говорили, что самые важные решения будем обсуждать с обществом", – заверил он.

Зеленский пообещал украинцам референдум по земле

Президент также рассказал, что хочет уменьшить лимит земли в одних руках после снятия моратория на продажу.

"В следующем году мы планируем – и это уже утверждено в новом бюджете – выделить 4 миллиарда на поддержку маленьких фермеров. Чтобы они становились большими", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин рассказал, что, вероятнее всего, референдум по продаже земли иностранцам проведут уже после второго чтения законопроекта.

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