Зеленский пообещал новый аэропорт на Закарпатье за 2-3 года

В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт, а сейчас восстановят ужгородский.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский при общении с журналистами в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область. По словам главы государства, аэропорт "Ужгород" не работал с 2016 года.

Его планируют обновить и за зиму восстановить терминал.

При этом Зеленский отметил, что построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно.

"Потому я знаю, что мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет? У нас есть три варианта", – сказал президент.

Он отметил, что деньги на строительство нового аэропорта на Закарпатье закладываются в бюджет на 2021 год.

"Я думаю, где-то через два года, может, три, мы построим новый аэропорт. А пока самое главное, что у людей будет возможность соединяться не только внутри Украины, но и путешествовать по миру", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реконструкцию аэропортов в основных украинских городах в 2021 году включат в программу "Большое строительство" и за 2-3 года восстановят все аэродромы, которые нужны Украине.