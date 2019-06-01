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Зеленского пригласили к Трампу: озвучены острые вопросы

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Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от американского лидера Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Состоится визит уже после встречи американского президента с российским, сообщает ZN.UA.

"Ясно одно: это будет не обмен флюидами, а состоится предметный разговор по урегулированию конфликта на Донбассе", – сообщила журналистка Юлия Мостовая.

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По ее словам, по предварительным оценкам, встреча Зеленского с Трампом может состояться в августе-сентябре.

"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина – "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" – олдскульная нудность", – отметила Мостовая.

"Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?", – резюмировала она.

Встреча Зеленского с Трампом может состоятся в августе-сентябре

Встреча Зеленского с Трампом может состоятся в августе-сентябре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детали переговоров Трампа и Зеленского раскрыл Специальный представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

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Персоны
Владимир ЗеленскийДональд Трамп
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шаблю вручит на колинях и сыграет буем на рояле мажорную щеневмерлу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В августе...сентябре...Оригинально...А почему не в июне????? Тогда может и в декабре...
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