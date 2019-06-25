Зеленский получил первую президентскую зарплату: озвучена сумма

Президент Украины Владимир Зеленский за первые 30 дней на своей должности получил 12 тысяч гривен зарплаты.

Запрос на эту информацию подало издание "Фактор" и получило официальный ответ от Администрации президента Украины.

В документе указано, что за май 2019 года Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. Новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а с самого оклада уплатил 2481 грн обязательных сборов и налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский, кроме государственной зарплаты, также будет получать доход от продуктов студии "Квартал 95", которые продают за границу.

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