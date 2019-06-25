ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

Зеленский получил первую президентскую зарплату: озвучена сумма

2.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский за первые 30 дней на своей должности получил 12 тысяч гривен зарплаты.

Запрос на эту информацию подало издание "Фактор" и получило официальный ответ от Администрации президента Украины.

В документе указано, что за май 2019 года Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. Новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а с самого оклада уплатил 2481 грн обязательных сборов и налогов.

Новости
В "Квартале" анонсировали проект против Зеленского: что случилось
Зеленский получил первую президентскую зарплату: озвучена сумма

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский, кроме государственной зарплаты, также будет получать доход от продуктов студии "Квартал 95", которые продают за границу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
зарплатапрезидент
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
а премии и надбавки сам себе назначает? типа:"слава богу, значит мне".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel