"Зеленский – политический кабан": Кремль уличили в хитрости после выборов

Введенные Украиной санкции против России только усложнят для президента Владимира Зеленского прямые переговоры с Россией.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил экономический эксперт Алексей Кущ. По его словам, сейчас у украинского лидера есть два "загонщика".

"То есть Зеленский – это, условно, такой политический кабан, которого пытаются загнать в какую-то неудобную для него позицию как бы два загонщика. С одной стороны – это действующие политические элиты, которые проиграли эти выборы… Вот они сейчас пытаются создать максимально негативный фон для вхождения Зеленского во власть, то есть как можно больше рогаток, как можно больше волчьих ям, куда можно попасть. А, с другой стороны, естественно, этим пользуется Российская Федерация, которая всегда использовала внутриукраинский конфликт между политическими элитами в своих интересах", - пояснил эксперт.

Кущ добавил, что сейчас Россия с помощью санкций четко маркирует те политические силы внутри Украины, с которыми она готова вести переговоры.

"Мы это увидели уже по осенним санкциям прошлого года, когда под санкционную политику из Российской Федерации попали даже те украинские политики, которые занимали откровенно пророссийскую позицию и на всевозможных эфирах использовали пророссийскую риторику - и вдруг неожиданно они попали в санкционный пакет. Это говорит о том, что Россия показывает таким образом, что она больше не будет мириться с ситуацией, когда, условно говоря, днем некоторые украинские политики говорят о любви к России, о любви к Пушкину, а вечером подбивают баланс состояния своих счетов в западных банках, которые наполняются, в том числе, за счет использования преференций, которые они имели с помощью поставок тех же энергоресурсов из Российской Федерации", - разъяснил экономист.

По словам эксперта, также сейчас Россия показывает украинскому обществу тех политиков, с которыми она желает вести переговоры – с помощью их визитов в Москву.

Зеленский и Путин

"Естественно, для России сейчас нужно максимально повысить цену решения этих проблем. Поэтому для России максимально выгодна та ситуация, которая сейчас складывается в нашей стране. То есть внутриполитический конфликт между политическими силами, которые заявляют примерно одни и те же внешнеполитические, экономические позиции - стремление в Европу, евроатлантическая интеграция. И на этом конфликте между этими силами создается максимально удобный плацдарм для Кремля. То есть сейчас Россия создает политический плацдарм для вхождения в украинский политикум под парламентские выборы", - заключил Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отверг возможность ведения переговоров с Россией. На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

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