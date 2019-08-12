Зеленский поедет на разборки с янтарной мафией: что известно

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Житомирскую область.
Как сообщила пресс-служба главы государства, в городе, который находится в 130 км на запад от Киева, президент примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в регионе.
Также Зеленский представит нового главу Житомирской областной государственной администрации.
Зеленский разберется с янтарной мафией
Как сообщал OBOZREVATEL, руководители Закарпатской, Львовской, Черновицкой и других таможен, с которыми Зеленский устроил жесткий разговор, не были уволены.
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