Зеленский поедет на разборки с янтарной мафией: что известно

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Житомирскую область.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в городе, который находится в 130 км на запад от Киева, президент примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в регионе.

Также Зеленский представит нового главу Житомирской областной государственной администрации.

Зеленский разберется с янтарной мафией

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители Закарпатской, Львовской, Черновицкой и других таможен, с которыми Зеленский устроил жесткий разговор, не были уволены.

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