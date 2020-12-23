Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает наказание за декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщается на сайте главы государства 23 декабря вечером. Документ предусматривает не только уголовную, но и административную ответственность.

"Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – сказано в сообщении.

Так, закон предусматривает административные взыскания в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (227 000 – 1 135 000 грн).

Уголовный кодекс Украины дополняется новой ст.366-2 (декларирование недостоверной информации), которая устанавливает уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 9 080 000 грн) в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42 500 – 51 000 грн) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В случае же, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 9 080 000 грн) предусмотрена ответственность в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 грн) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также УК Украины дополняется ст.366-3, в которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.

Это произошло после того, как 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Решение привело к конституционному кризису в Украине.