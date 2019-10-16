Зеленский защитил бизнес Украины: что получили предприниматели с новым законом

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал закон, который защитит представителей бизнеса Украины от контроллеров и бюрократов.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях с целью минимизации неправомерных действий разрешительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, закон предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Зеленский защитил бизнес Украины: детали закона

В документе конкретизированы существующие составы отдельных административных правонарушений и установлены новые в упомянутой сфере, за которые вводится ответственность.

У Зеленского выразили надежду, что закон будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче документов разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выступил с инициативой введения моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей, кроме категории "рисковых", сроком на 2 года.

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