Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать бывшим владельцам ПриватБанк.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Отметим, что этот документ был последним требованием МВФ для получения Украиной кредита.

"Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком (НБУ) своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами", – сказано в сообщении.

Кроме того, закон вводит обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

"Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", – подчеркнули в Офисе президента.

Также Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, необходимый для сотрудничества с МВФ.

Он предусматривает усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов согласно международным стандартам.

Напомним, что принятие закона №2571-д, который регулирует работу банковской деятельности, было одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом и получения Украиной кредита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая документ был направлен на подпись Зеленскому. Верховная Рада приняла закон 13 мая во втором чтении и в целом.