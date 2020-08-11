Зеленский подписал закон о казино. Как в Украине легализовали игорный бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Об этом сказано на сайте Верховной Рады Украины. Таким образом законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" прошел последний этап и вскоре вступит в силу.

Отметим, что 27 июля документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а 28 июля его направили на подпись Зеленскому.

Законопроект о казино подписал президент Сайт Верховной Рады

Ранее ожидалось, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в Верховную Раду на доработку.

В документе обнаружены противоречия и в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки.

В частности, в тексте учтены две противоречащие друг другу поправки. Указано, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.

Также, в финальный текст законопроекта была внесена норма, что казино могут быть открыты не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.

Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк назвал такое решение президента противоречивым.

Нардеп назвал документ противоречивым Facebook Ярослава Железняка

О чем говорится в законе

Законопроект №2285-д вводит нормы о рекламе азартных игр, уголовную ответственность за их проведение без лицензии, ограничение на расположение игорных заведений на улицах. Таким образом, залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

то же с букмекерскими пунктами – только в гостиницах;

расстояние игровых залов от школ – не менее 500 м;

Резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес в Украине.

В государственном бюджете должен появиться спецфонд поддержки медицины, спорта и культуры – туда будут поступать платежи за лицензии.

Документ предусматривает комплексное регулирование рынка азартных игр. В частности, вводится:

система лицензирования деятельности в сфере азартных игр;

размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса;

жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Также закон предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх – это так называемый реестр лудоманов (людей с зависимостью от азартных игр).

Одновременно с этим создаются ограничения относительно деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. В частности:

устанавливается ограничение для тех, кто может играть, – повышен возраст с 18 до 21 года. Кто будет играть и сколько ему лет – будет идентифицировать охранник на входе в заведение, требуя паспорт;

за ведение игорного бизнеса без лицензии уголовная ответственность (штраф от 170 до 680 тысяч гривен, за повторное нарушение от 680 до 850 000 гривен) или лишение свободы;

работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса – от 6 до 8 лет лишения свободы;

штрафы за ряд нарушений организаторов, например допуск к игре лиц моложе 21 года, – штраф около 2 млн 360 тысяч гривен, а за повторное нарушение – аннулирование лицензии;

увеличивается круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении для члена семьи.

Освободили от налогов

Среди прочих правок депутаты приняли норму, которая предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино. Как выяснил OBOZREVATEL, такие правки разработал одиозный российский бизнесмен Борис Баум, а их пролоббировали преданные президенту Украины Владимиру Зеленскому люди – Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия.

Согласно закону, начало лицензирования участников игорного рынка начинается без механизмов их фискального контроля. Новый же законопроект даже в случае запуска государственного мониторинга позволит операторам самим регулировать размер прибыли, которую они будут показывать.

Доход от азартных игр в других странах

Говоря об азартных играх, прежде всего упоминается место, где сосредоточено больше всего игорных домов в мире – Лас-Вегас. За год казино Лас-Вегаса получают до 14 млрд долларов.

Еще одна игральная Мекка расположена в китайском городе Макао – единственное место в стране, где разрешены азартные игры. Казино здесь приносят около 80% всех доходов местного бюджета.

Город-государство Монако также славится казино, которые ежегодно зарабатывают около 210 млн евро. Кстати, власти запретили играть местным жителям, делать ставки в игровых домах княжества могут только иностранцы. Монако – территория с низким налогообложением, поэтому там платят только налог на добавленную стоимость.

Поиграть можно и на острове Мальта, который привлекает игроманов низкой налоговой ставкой – всего 1% от общего оборота игорного заведения при условии, что эта сумма не превышает 548 тысяч долларов.

В других странах Европы налоги на доход от работы казино могут достигать 80% – такая ставка действует в Германии, Франции, Люксембурге и в Австрии.

В Дании казино должны платить от 45% до 75% от общего дохода от игры, но при этом в них не предусмотрены другие дополнительные платежи. А в соседней Польше ставка не превышает 50%, что позволяет стране зарабатывать десятки миллионов евро в год.

Наименьший налог платят в таких странах, как Бельгия, Чехия, Финляндия и Сингапур – от 2,5 до 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписание почти сразу заблокировали.

21 июля Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино в Украине.

Позже стало известно, что в финальном тексте закона о легализации азартных игр появилась норма о возможности располагать их в 4-звездочных отелях.

Стало известно, что казино в Украине откроют не ранее конца 2020 года и не позже лета 2021-го.