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Зеленский подписал закон, который разблокировал 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Зеленский подписал закон, который разблокировал 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи в сумме до 1,2 млрд евро.

Как отмечается на сайте главы государства, законопроект № 825-IX Верховная Рада приняла 25 августа 2020.

Что предусматривает документ:

  • кредитный ресурс ЕС будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реформы;

  • выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый;

  • меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи;

  • меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

Указанные Меморандум и Кредитное соглашение Украины и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Европейская комиссия согласовала программу помощи Украине в размере 1,2 млрд гривен.

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УкраинаКиевВладимир Зеленский
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