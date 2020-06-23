Зеленский подписал закон о лесах: что меняет важный документ

Президент Владимир Зеленский подписал закон №643-IX, который регламентирует процесс проведения инвентаризации лесов.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий документ Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года.

Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора данных о лесном фонде. Таким образом государство сможет планировать ведение лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинг лесов и тому подобное.

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования. Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования – 24 июня.

Сколько будет стоить "лесная перепись"

Предполагается, что каждый год на инвентаризацию лесов нужно будет тратить около 9 млн гривен. В том числе, 2 млн – на содержание постоянного персонала, и 3 млн гривен – на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.