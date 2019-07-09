Зеленский подписал указ о скоростном интернете по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает меры по улучшению доступа к мобильному интернету.

Документ №497/2019 опубликован на сайте главы государства. "Утвердить мероприятия по улучшению доступа к мобильному Интернету", - говорится в указе.

Меры приняты для обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной мобильной связи третьего и четвертого поколений, предоставление широкополосного доступа в интернет.

Зеленский поручил Кабинету министров во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить осуществление мероприятий по улучшению доступа к мобильному интернету, утвержденных этим указом, и ежемесячное информирование президента о состоянии их исполнения.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года стало известно, что украинцы получат возможность пользоваться услугой 5G мобильного интернета через три года.

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