Зеленский подписал свой первый закон: о чем он

Президент Владимир Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот.

Об этом говорится в обнародованном командой Зеленского видео на YouTube канале.

"Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни. Это закон, принятый 30 мая 2019 года. За него проголосовали 248 депутатов. Он устанавливает новые правила предоставления отпусков в связи с усыновлением ребенка. Это небольшой текст, но это очень важно, поскольку это первая ваша подпись как президента", - сказал глава Администрации президента Андрей Богдан.

Зеленский подписал первый закон скриншот

"Хорошо", - ответил Зеленский и подписал закон.

Зеленский подписал первый закон скриншот

Зеленский подписал первый закон скриншот

Ранее оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, в то же время Семейный кодекс разрешал усыновление ребенка исключительно после достижения им двухмесячного возраста.

Верховная Рада установила, что в случае усыновления ребенка одному из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Зеленского предлагают изменить принятый ранее закон об украинском языке. Из немногочисленных заявлений становится понятно, что корректировки, скорее всего, будут. По крайней мере штрафы за нарушение закона могут отменить.

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