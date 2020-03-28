Зеленский поднял перед МВФ вопрос реструктуризации долгов: что ответили

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Международным валютным фондом поднимал вопрос о реструктуризации долгов и переносе сроков их выплаты.

Об этом он заявил журналистам вечером 27 марта после заседания фракции "Слуга народа" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы.

Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

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