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28 марта • обновлено в 12:43
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Зеленский поднял перед МВФ вопрос реструктуризации долгов: что ответили

4.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Международным валютным фондом поднимал вопрос о реструктуризации долгов и переносе сроков их выплаты.

Об этом он заявил журналистам вечером 27 марта после заседания фракции "Слуга народа" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Зеленский поднял перед МВФ вопрос реструктуризации долгов: что ответили

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы.

  • Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Треба домовлятись про експорт електроенергії, а не продаж землі України. А ще НБУ опікується гривнею. Влада розуміє це?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че, нормально Зеленый, в очередной раз поставил гейропку буквой зю.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Зе жестко поставил вопрос перед МВФ о реструктуризации долга и обязал немедленно выплатить Украине 8 лярдов на мелкие расходы в связи с пандемией и на вой.ну с ахрессором.
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