Зеленский передал 2 млн га земель в коммунальную собственность: кто может получить бесплатно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о передаче 2 млн земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. По закону, каждый украинец имеет право получить до двух гектаров земли. А после того как земельная реформа вступит в силу – 1 июля 2021 года – полученный пай можно будет продать.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал Указ № 449/2020 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений". По его словам, этот шаг завершит реформу по децентрализации.

Также в четверг, 15 октября, глава государства выступил на форуме "Земля – народу", передает "Интерафакс-Украина". "Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", – сказал он.

По его словам, 26 октября все новосозданные общины должны получить землю в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования.

"Мы возвращаем земли людям. Из центра – на места. Это логично, и главное – справедливо", – отметил он.

Зеленский отметил, что законодательство запрещает продажу земель коммунальной собственности, гарантирует право на землю для будущих поколений украинцев.

"Это красноречивый, убедительный и лучший ответ всем, простите, лжецам и манипуляторам, бывшим некоторым президентам, премьер-министрам, бывшим адвокатам, действующим кумовьям, смелым блогерам, которые прячутся где-то в Испании, и "молодым прогрессивным реформаторам". Все они в один голос кричали, что мы украли у украинцев землю. После сегодняшнего дня у них есть только два пути: или признать свою ошибку и извиниться за свою ложь, или замолчать и не мешать нам делать жизнь украинцев лучшей", – заявил он.

Что предусматривает закон о земле:

с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному закону, вопрос о предоставлении иностранцам право покупать землю будет решаться на референдуме.

Всего украинцы имеют право на землю:

для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2 гектаров;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности о рынке земли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине почти 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

28 апреля Зеленский подписал закон о рынке земли.