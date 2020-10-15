Зеленский озвучил второй вопрос для опроса 25 октября

Вторым вопросом для всеобщего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!" – сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что обещал решать важные вопросы с участием народа, поэтому и инициировал всеукраинский опрос.

"Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой, и мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Сегодня вопрос номер два – поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты", – заявил президент.

Позже глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук пояснил суть второго вопроса и сказал, что он удивлен "истерикой", которую тот спровоцировал.

Что будет значить для Донбасса создание свободной экономической зоны

В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

"Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", – пояснили в ОПУ.

У Зеленского подчеркнули, что речь идет только лишь о подконтрольных районах Донбасса.

"Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов, интереса людей и бизнеса оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину", – сказано в сообщении.

Отмечается, что привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы.

"Это станет дополнительным аргументом для мировых держав помогать Украине, защищая работу своих компаний на Донбассе. Специальный наиболее лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью – это может существенно помочь украинскому Донбассу. Сначала свободному, а затем и освобожденному", – пояснили в Офисе президента.

Свободная (или специальная) экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Справка: инициированный президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться относительно важных для общества вопросов. Государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников.

Ранее Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задан во время проведения местных выборов 25 октября: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?".

В Офисе президента позже сообщили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В Офисе Зеленского рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами" и "изменить ситуацию может лишь настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе и "зрады" ожидать не стоит.

Отметим, что 15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится задать украинцам Зеленский во время всенародного опроса. Помимо уже озвученных главой государства пунктов, в следующих он якобы интересуется, поддерживают ли украинцы:

сокращение количества народных депутатов до 300;

легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли в тяжелых больных;

право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Распространяемый в сети список вопросов якобы с опроса Зеленского Чат официального Telegram-канала OBOZREVATEL

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