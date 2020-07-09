Мы их дожмем, – Зеленский о кредитах на жилье

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Он пообещал "дожать" государственные и коммерческие финучреждения.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жильё. – Ред.), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодежь, и тогда не молодежь уже, то мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет зарплата даже на €200 меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", – заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что уже некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку в соответствии с достигнутыми договоренностями под 8,8-9%.

"Это не массово, это проблема, что пока еще не массово. Я уверен, что до конца года, в том или ином объеме это будет. Несмотря на кризис, о котором все говорят, несмотря на COVID, всё это появится", – указал он.

По его словам, сложнее в этом вопросе с государственными банками, которые давали раньше ипотечные кредиты под 25% годовых.

"Сейчас они дают под 14%. Но это очень много. Мы с ним спорим, все нормально, мы их дожмем, 10% будет, я в этом уверен. Немного нужно подождать", – пообещал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%.