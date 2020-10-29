Декларации будут, – Зеленский поручил разобраться со скандальным решением КС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.

Такое заявление он сделал во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны, комментируя решение Конституционного Суда признать незаконной криминальную ответственность за ложь в декларации. Президент указал, что поручил уже в ближайшее время подготовить законы. Разработкой занялась спецгруппа экспертов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Система электронного декларирования будет работать, законопроекты должны быть поданы в Раду максимально быстро", – добавил он.

Украинский лидер также предупредил о целенаправленных действиях "определенных лиц" на подрыв национальной безопасности.

"Мы должны срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения КС по представлению группы народных депутатов относительно отдельных положений закона о противодействия коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Дело не только в решении КС по антикоррупционным органам, а в целом – в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв нацбезопасности", – сказал президент.

По его словам, нужно не допустить, чтобы это или какое-либо иное решение Конституционного Суда было использовано врагами Украины для дискредитации страны за рубежом.

Он отметил, что демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринято ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.

Зеленский подчеркнул, что из-за вышеупомянутого решения Конституционного Суда возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления – секретаря местного совета или председателя местного совета.

Президент также обратился к правоохранителям с просьбой расследовать возможное влияние на принятие решений КС.

"Главные вопросы – почему вообще появилось это решение КС, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КС и почему. И, честно говоря, хочу сказать от себя – эти моменты влияния на работу КС, тут я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению. И в принципе, за последние месяцы то, что мы с вами видим, работу Конституционного Суда, их решения и так далее", – заявил Зеленский в начале заседания СНБО.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование не останется без внимания власти и, в частности, президента.

Европейская комиссия может начать механизм приостановления действия безвизового режима для Украины после решений КСУ.

Как писал OBOZREVATEL: