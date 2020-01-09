Зеленский отправится на экономический форум в Давосе

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава "ДТЭК" Максим Тимченко.

В этом году форум в Давосе состоится 21-24 января.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко Facebook Дарья Каленюк

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января.

Главной темой встречи была "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Всемирный экономический форум продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

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