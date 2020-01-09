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9 января • обновлено в 13:35
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Зеленский отправится на экономический форум в Давосе

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Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава "ДТЭК" Максим Тимченко.

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В этом году форум в Давосе состоится 21-24 января.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко

Facebook Дарья Каленюк

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января.

  • Главной темой встречи была "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

  • Всемирный экономический форум продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
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