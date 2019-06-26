Зеленский отменил указ 20-летней давности: последствия оценили в полмиллиарда

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ 20-летней давности, который устанавливал минимальную цену за услуги частных нотариусов.

Большинство украинцев восприняли это как позитивную новость, однако в правительстве считают, что бюджет может недосчитаться полмиллиарда гривен, передает ТСН.

Отмечается, что Зеленский одним решением отменил более 160 указов за все годы всех своих предшественников. Большинство документов отменены с целью дерегуляции бизнеса и из-за своей устарелости.

И среди отмененных документов есть один, который снизил стоимость оформления операций с недвижимостью и стал поперек горла чиновникам.

"Пенсионный фонд потеряет до конца года около половины миллиарда гривен", - пояснял министр соцполитики Андрей Рева.

Речь идет о полмиллиарда налогов, которые являются частью платы за нотариальные услуги. И направлять их в бюджет с частных контор как раз и помогал один из отмененных указов.

Владимир Зеленский KP.UA

По словам частного нотариуса Светланы Горобец, с 1%, который платит клиент, нотариус зарабатывает пятую часть. 40% - это затраты на бланки, сохранение архива, зарплаты сотрудников, а еще 40% – это налоги. Отмечается, что если нотариусы смогут меньше денег брать с клиентов, то и в казну отчислений меньше будут делать, а следовательно, не из чего будет платить социальные деньги.

В Нотариальной палате Украины добавляют, что об уменьшении стоимости услуг нотариуса можно говорить лишь в случаях крупных сделок, то есть когда оформляется многоквартирный дом, предприятия или офисы с площадью более тысячи квадратов и тому подобное. Мол, если не будет минимальной планки в 1%, то узаконивание сделки купли-продажи будет обходиться меньшими затратами исключительно бизнесменам, а точнее крупному бизнесу.

"Граждане покупают одну квартиру в жизни обычно, покупают участок, строят домик и платят этот 1% от относительно небольшой суммы и один раз в жизни", - отметила первый вице-президент Нотариальной палаты Украины Ольга Онищук.

Поэтому для украинцев, которые продают жилье или участок, фактически ничего не изменится. Ибо, несмотря на отмененный указ, нотариусы руководствуются другим – действующим документом – декретом "О государственной пошлине". В нем четко указан тот же один процент, меньше которого клиент заплатить не сможет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что налог на выведенный капитал пока что вводить не стоит.

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