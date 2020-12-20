Зеленский опроверг влияние Коломойского на НБУ и банковский сектор

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что бизнесмен Игорь Коломойский не влияет на политику Национального банка.

Как сказал он в интервью The New York Times, опубликованном на сайте главы государства, Коломойский не является президентом, и выступать от имени президента или правительства Украины он не может.

"Национальный банк является независимым. Монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодня независимы. Они имеют полную поддержку от меня", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о невозможности влияния извне на банковский сектор.

"Дался он нам очень сложно, принимали его очень долго. Здесь я хотел бы, чтобы международные партнеры проанализировали все партии, которые не голосовали за этот закон. Мне кажется, там есть ответ", – рассказал президент.

По его мнению, после принятия документа на банковский сектор "никто, включая г-на Коломойского, сегодня не может влиять".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности, и от которого, в частности, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

Тогда сам Зеленский в стенах Рады просил свою фракцию поддержать проект закона.