Зеленский определился с новым премьером: СМИ узнали имя

Президент Владимир Зеленский предложит парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные анонимные источники. Еще, по словам собеседников издания, в среду Зеленский и руководство Офиса президента будет проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он понесет ответственность. Так воспринимает общество", – объясняет причину собеседований министров один из источников.

Зеленский назначит Гончарука премьером

Что известно о главном фаворите на должность главы правительства:

Алексей Гончарук – магистр права (учился в Межрегиональной академии управления персоналом). Работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".

С 2005-го по 2008-й работал юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, со второй половины 2006 года возглавлял юридический отдел этой компании. С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С 2009 года – председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам". Заместитель генерального директора ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания".

На выборах в Верховную Раду в 2014-м баллотировался от "Силы людей". Советник первого вице-премьер-министра Степана Кубива. Председатель третейского суда при "Союзе инвесторов Украины". С 2015-го по 2019-й - председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO).

С 2019-го – заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам.

Алексей Гончарук president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, главным претендентом на должность нового главы Кабинета министров называли заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам".

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