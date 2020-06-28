Зеленский одобрил выделение денег на ремонт местных дорог в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли.
Как сообщает официальный сайт президента, благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.
Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года.
Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о госбюджете Украины для соответствующего местного бюджета.
Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В течение 2018-2022 годов Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.
В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.
В то же время правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.
Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.
Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его каденции в Украине достроят все государственные дороги.