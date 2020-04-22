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22 апреля • обновлено в 17:41
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Зеленский объявил о создании украинской авиакомпании

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Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия "Антонов".

Об этом сказал глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина 24" в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Антонов" - крупное предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Ан (самолеты производства госконцерна "Антонов")? Мы с ними договорились, теперь мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта - сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги ", - сказал он.

Зеленский объявил о создании украинской авиакомпании

Зеленский отметил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Wizz Air сократил штат на 19% из-за карантина, партнеры и авиакомпании, которые обслуживаются в международном аэропорту "Киев" находятся на грани банкротства.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
"Антонов"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ипона мама, предыдущие Гиперлуп строили, эти госавиа возрождаются. Чёкнутые, блин...
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0
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та при одном уже строили ан- 178,испытательные и перегоночные полеты с дополнительным балластным грузом массой 1,32 тонны в виде пакета из 15 стальных плит весом 85-90 кг каждая, уложенного сразу за кабиной экипажа,цэ перемога
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Какая разница кто подсказал, но "прожект" реальный.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Иванович Юрий, Он издевается. Была госкомпания после развала союза и где она? Стратегически критические отрасли типа энергетики раздают, после чего владельцы ТЭС шантажируют страну тарифами и прекращением выработкой э/э, а он хочет госавиакомпанию. Лучше бы землю сохранил в госсобственности. Антонов выпускал самолёты в кооперации с РФ, что он сейчас выпустит и какая это "реальный", только реальность виртуальная, но распил бабла знатный.
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