Зеленский объяснил необходимость строительства дорог в разгар пандемии

Юрий Сергиенко Экономика 16:48, 20.12.2020 Обновлено: 16:53, 20.12.2020

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что строительство дорог во время пандемии коронавируса является важным направлением, потому что это помогает автомобилям скорой помощи и спасателям добираться быстрее.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, текст которого опубликован на сайте Офиса президента. По словам главы государства, сейчас люди увидели это.

"Инфраструктура – это витрина. Многие обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши ГСЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней", – сказал Зеленский.

По словам президента, в 2020 году количество сделанных в Украине километров дорог превышает показатели 10 лет.

"У нас есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные объекты", – отметил глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что кроме дорог в стране построили много мостов.

"Кстати, инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста", – сказал он.

Напомним, что в начале декабря 2020-го "Укравтодор" заявил о рекордном количестве отремонтированных и построенных дорог – 3 926 км, или 10% всей дорожной сети государственного значения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на 6 миллиардов гривен увеличил Фонд борьбы с коронавирусом, за счет которого ранее финансировали и "Большое строительство" – в рамках этой программы также строили дороги.

Ранее власти критиковали за то, что деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, тратятся на другие программы. Так, отмечалось, что за средства фонда не купили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких для тяжелых больных коронавирусом.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Украинские гимнастки расплакались во время нашего гимна после победы на ЧЕ. Видео

Удар "мутанта"? Британия за сутки обнаружила почти 36 тысяч зараженных COVID-19

Вслед за Британией мутацию коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии

Президент иллюзий

СБУ "потеряла" часть партии кокаина, завезенного в Украину из Эквадора