Зеленский объяснил необходимость строительства дорог в разгар пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что строительство дорог во время пандемии коронавируса является важным направлением, потому что это помогает автомобилям скорой помощи и спасателям добираться быстрее.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, текст которого опубликован на сайте Офиса президента. По словам главы государства, сейчас люди увидели это.

"Инфраструктура – это витрина. Многие обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши ГСЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней", – сказал Зеленский.

По словам президента, в 2020 году количество сделанных в Украине километров дорог превышает показатели 10 лет.

"У нас есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные объекты", – отметил глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что кроме дорог в стране построили много мостов.

"Кстати, инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста", – сказал он.

Напомним, что в начале декабря 2020-го "Укравтодор" заявил о рекордном количестве отремонтированных и построенных дорог – 3 926 км, или 10% всей дорожной сети государственного значения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на 6 миллиардов гривен увеличил Фонд борьбы с коронавирусом, за счет которого ранее финансировали и "Большое строительство" – в рамках этой программы также строили дороги.

Ранее власти критиковали за то, что деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, тратятся на другие программы. Так, отмечалось, что за средства фонда не купили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких для тяжелых больных коронавирусом.