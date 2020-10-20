Зеленский объяснил, что принесет Донбассу свободная экономическая зона

Президент Владимир Зеленский заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе предоставит региону налоговые и таможенные преференции.

"Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской мы строим новый Донбасс – современный, безопасный, зажиточный", – сообщил глава государства в ходе ежегодного обращения к украинцам с трибуны Верховной Рады.

"Чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии нужны особые экономические условия. Нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая в себя налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась", – резюмировал Зеленский.

Однако большинство украинцев не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе. В то же время они дали положительный ответ на другие четыре вопроса президента Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.