"Не можем запретить": Зеленский обсудит с Путиным новый газовый контракт

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече лидеров нормандского формата будет затронут вопрос нового газового контракта с Россией.

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы", – сообщил глава МИД, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", – добавил Пристайко.

Однако, по его словам, контракт не будет подписан именно на встрече лидеров.

Министр также отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

На встрече лидеров нормандского формата будет затронут вопрос нового газового контракта с Россией

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