"Не можем запретить": Зеленский обсудит с Путиным новый газовый контракт

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече лидеров нормандского формата будет затронут вопрос нового газового контракта с Россией.
"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы", – сообщил глава МИД, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", – добавил Пристайко.
Однако, по его словам, контракт не будет подписан именно на встрече лидеров.
Министр также отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
На встрече лидеров нормандского формата будет затронут вопрос нового газового контракта с Россией
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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