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1 ноября • обновлено в 16:01
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"Не можем запретить": Зеленский обсудит с Путиным новый газовый контракт

1.5т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече лидеров нормандского формата будет затронут вопрос нового газового контракта с Россией.

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы", – сообщил глава МИД, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", – добавил Пристайко.

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Однако, по его словам, контракт не будет подписан именно на встрече лидеров.

Министр также отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

На встрече лидеров нормандского формата будет затронут вопрос нового газового контракта с Россией

На встрече лидеров нормандского формата будет затронут вопрос нового газового контракта с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Владимир Зеленский Денис Путинцев Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины газ транзит газа
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
"Будем подписывать новый 10-летний контракт", – добавил Пристайко. " Ага. Апасасика.
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hunt andres
hunt andres
Что климкин, что пристайкин. Оба мрийные долботятлы. Куку, вам сказали, что долгосрочных контрактов больше не будет.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Пристайко будет подписывать новый 10-летний контракт на транзит газа, а с кем?
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Исаев Денис
Исаев Денис
Дудко Олег, С Витренко, только вопрос где они газ брать будут.
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