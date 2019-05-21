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/Новости экономики

Зеленский обсудил с США газовые вопросы

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Президент Владимир Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсудили с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Пери сотрудничество стран в энергетической сфере.

В частности, на встрече поднимались вопросы добычи газа и сохранения транзитного потенциала, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стороны также обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

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Кроме того, предметом обсуждения стал проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа из терминала в Польше в Украину.

С украинской стороны во встрече также приняли участие советники президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Вадим Пристайко.

С американской – специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Президент Украины провел встречу с американской делегацией

Президент Украины провел встречу с американской делегацией

Администрация президента Украины

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Терлецкий Алекс
Терлецкий Алекс
Дело в том что газ это корень всего на ближайшие 15 лет. Потому что это основной вопрос по которому Украина "пристёгивается" к Европе. И вопрос не только в украинском газе, а дело в американском газе. И, например, я, пока не услышу от новой команды Зе-разъяснения про американский газ в Украине (то есть всю правду, или официальную версию "украинской правды" про американский газ) - пока не делаю выводов. Цена газа по идее должна достигнуть 12000 грн. Украинского газа добывают в два раза больше чем в Украине потребляют (реально, а не на бумаге). Себестоимость менее 20 долларов а цена продажи около 300 долл. Маржа (разница, выгода) если направлена в бюджет, предназначена для поднятия пенсий до 300 евро и зарплат до 700 евро, тогда граждане спокойно заплатят. Так было задумано, в этом механизм евроинтеграции, но верхушка украинской власти стала мутить и зажимать деньги, подсовывая вместо денег субсидии, безвиз для выезда, и прочие духовные бесплатные ценности. На этом власть и погорела в итоге. Всё дело в газе с которым застряли все эти депутаты и министры, ни о чём другом давно уже не думают. Как только газовый вопрос будет под личным надзором Зеленского, бюджет наполнится и позволит не снижая цен на газ поднять пенсии до 300 евро, и далее, зарплаты. Это должен был делать Порошенко ещё три года назад, но не сделал и на этом погорел. Подсунул субсидии вместо денег.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Кроме того, предметом обсуждения стал проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа из терминала в Польше в Украину." сначала пенсильванский уголёк, теперь вот дорогой сланец пристроят. Хотя у Украины такие объемы потребления, что Штаты на строительстве инфраструктуры больше отмоют, чем заработают.
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Северг Олег
Северг Олег
1000 км ветку газопровода из свиноустья на украину ? Хотя там объёмы мизерные, трубы большого диаметра не нужны, может и протянут почему нет ? Хотя.. Ну это же хохлы во главе с евреем. Что они протянут кроме ног ?
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