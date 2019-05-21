Зеленский обсудил с США газовые вопросы

Президент Владимир Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсудили с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Пери сотрудничество стран в энергетической сфере.

В частности, на встрече поднимались вопросы добычи газа и сохранения транзитного потенциала, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стороны также обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

Кроме того, предметом обсуждения стал проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа из терминала в Польше в Украину.

С украинской стороны во встрече также приняли участие советники президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Вадим Пристайко.

С американской – специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Президент Украины провел встречу с американской делегацией Администрация президента Украины

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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