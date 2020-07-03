Зеленский ночью начал искать замену Смолию: встретился с руководством НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил кандидатуры на пост нового главы НБУ с руководством Нацбанка и представителями банков.
В частности, поздно вечером в четверг, 2 июля, он встретился с заместителями главы регулятора, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Также этот вопрос обсуждался с премьером Денисом Шмыгалем, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, его заместителем Юлией Ковалив, министром финансов Сергеем Марченко, председателем финансового комитета Верховной Рады Данилом Гетманцевым.
"Подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Зеленский отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности", – говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость НБУ "при любом руководстве в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства".
В пресс-службе сообщили. что на встрече обсуждали возможные кандидатуры нового главы НБУ. Однако кого именно рассматривается на эту должность, не уточнили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы Якова Смолия об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
2 июля Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.